BOOSTE TA CARRIÈRE - Mon quotidien en télétravail : 10 conseils d’un habitué

La difficulté en télétravail est de savoir par quoi commencer. Identifiez toutes les tâches à faire. Puis faites deux actions pour organiser votre agenda. Hiérarchisez toutes les tâches. La manière dont je le fais est la suivante. Pour les tâches très importantes, c’est-à-dire qui me rapproche de mes objectifs, je mets 3 plus (+++). Et je peux aller jusqu’à 1 moins (-) ce qui signifie tâche non importante. Cela me permet de visualiser les tâches prioritaires et comment les organiser. Mais, ce n’est pas tout. Je vous conseille d’évaluer la durée que nécessitent ces tâches, car l’humain a tendance à mal évaluer le temps qu’il lui faut. Cela vous permettra ainsi de mieux appréhender votre organisation.