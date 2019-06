BOOSTE TA CARRIÈRE - Qu'est-ce qui fait la différence pour réussir ? Quatre erreurs à éviter et trois talents à cultiver

Et voici le meilleur : rien de tout cela ne vous est inconnu. Vous l’avez déjà fait. Vous savez déjà le faire.





Si vous observez ce que vous avez vraiment voulu avoir dans votre vie -que cela soit un job, un objet, effectuer le voyage de vos rêves ou, plus simplement, une "envie" d’aller au cinéma voir tel film ou une envie de fraises- vous remarquerez que vous avez fait appel à ces trois "change-maker skills" : clarté, conscience, confiance.





Si je devais résumer la puissance de ces trois "soft skills", je le ferais ainsi :





La clarté éclaire les choix, limite les doutes et incompréhensions. La confiance permet de passer à l’action, malgré les doutes. La confiance n’a pas besoin du jugement des autres. La conscience agit sur les actions et priorités. La conscience permet d’être présent à ce que l’on fait et dit. Les actions dépendent de nos choix. Elles déterminent nos résultats et la qualité de vie. La qualité de vie est le résultat des choix qui dépendent de la clarté, la confiance et la conscience.





Pour réussir votre carrière, soyez persuadés que les diplômes sont un atout, certes. Mais soyez d’abord clairs, faites-vous confiance et soyez conscients et focalisés sur les cinq actions les plus impactantes pour générer des résultats.





Votre challenge :

#1 - Quels sont vos deux tops objectifs de l’année (ceux qui feront que vous vous direz dans 1 an que ce fut une bonne année).

#2 - Pourquoi vous voulez l’atteindre ? Evaluez de 1 à 10 votre volonté de l’atteindre (10 étant le maximum).

#3 - Identifiez les 5 actions qui ont le plus de chances d’avoir un impact pour vous rapprocher de cet objectif.