BOOSTE TA CARRIÈRE - Sept conseils pour se construire une garde-robe idéale sans se ruiner

Investissez sur ce que vous porterez beaucoup et non sur les tenues pour certaines occasions. Une robe et un smoking de gala seront rarement portés, n'y mettez pas le prix fort. Au contraire, vos vêtements du quotidien doivent être de qualité pour tenir longtemps, et peuvent donc être plus chers... Fonctionnez au coût par utilisation. Plus vous porterez, plus cela peut être cher.