BOOSTE TA CARRIÈRE - Si vous voulez trouver un job, ne soyez pas perfectionniste

Vous travaillez sans cesse ? Ne faites aucune pause dans votre recherche d’emploi ? Vous trouvez toute information importante, et ne savez pas aller à l’essentiel ? Attention au perfectionnisme qui peut mener au burnout ! Le perfectionnisme n'est pas une conscience morale visant à bien travailler. Ce n'est pas le plaisir du travail bien fait, mais l'incapacité totale à fixer des limites réalistes et sensées à notre travail, de peur de se sentir mal.

Le perfectionnisme est une tentative de ne jamais se retrouver nez-à-nez avec son estime de soi, qui est donc souvent peu élevée. L'estime de soi est la valeur que l’on se porte, c'est l'opinion de soi-même. Plus elle est élevée, plus on se fait confiance. Moins elle l’est, plus le regard des autres prend de la place. Et le regard des autres ne doit pas diriger vos choix, ni la gestion de votre temps et priorités.

Par souci de perfectionnisme, on peut avoir tendance à négliger ce qui est vraiment important comme tâche pour avancer vers ses objectifs, comme trouver un emploi. Or, la priorité est de booster sa carrière, de trouver un autre emploi. Pour cela il faut fuir le perfectionnisme...

Connaissez-vous les 2 P ? Le Peureux et le Perfectionniste ont un point en commun. Ils attendent d’être prêts, que tout soit parfait pour se lancer. Du coup, ils ne se lancent jamais, ou trop tard ! Que de regrets… et de "j’aurais dû"… Or, le temps presse, la vie est courte, alors autant la passer à faire des choses qui comptent ou ont un vrai impact sur sa vie.