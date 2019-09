BOOSTE TA CARRIÈRE - Trop strict ou trop décontracté ? Tous les conseils pour (bien) s'habiller lors d'un entretien iStock

#EPISODE13 - Dans ce rendez-vous désormais régulier de notre rubrique Work, François Thibault, consultant en leadership et "soft skills", propose ses conseils pour "booster" votre carrière. Aujourd'hui, il explore la manière de s'habiller lors d'un entretien d'embauche pour avoir un look adapté et personnalisé, en fonction du secteur d'activité.

Costume cravate, chaussures de ville, jean, jupe, robe... Difficile de trouver la tenue adéquate lors d'un entretien d'embauche. Comment s’habiller pour cet instant décisif une question que tout candidat se pose et qui fait monter le stress. Trop décontracté ? Trop strict ? Comment paraître conforme aux exigences des recruteurs ? Comment ne pas faire d’impair ? Voici mes conseils pour avoir un look adapté et personnalisé.

Adapter son look au profil du recruteur

Le secteur dans lequel vous allez travailler importe sur votre tenue. Mais avant de réfléchir à tout cela, je vous conseille de vous renseigner sur votre interlocuteur. Rechercher le profil de son recruteur sur les réseaux sociaux professionnels et personnels permet en effet de récolter des informations utiles sur son propre style vestimentaire. Si certaines de ses photos sont audacieuses, s'il est souvent en tenue décontractée ou s'il poste des photos d'un concert en particulier, prenez tout en compte pour vous distinguer au moment du face-à-face.

Finance, justice et ressources humaines : costume de rigueur

Dans ces milieux stricts et conformistes, le costume et le tailleur sont de mise. Pour se distinguer, je vous préconise, pour les hommes, un costume bleu marine ou gris avec une chemise claire. Faire le choix du costume noir ne vous distinguera en effet pas des autres. Avec le bleu marine, choisissez la chemise blanche si vous voulez rester sobre, ou bleu ciel. Pour l’audace sur la chemise, vous pouvez aller jusqu’au rayures fines. Concernant les femmes, vous pouvez utiliser le pantalon de tailleur, uni, et, si vous souhaitez apporter une très légère audace, mettre une veste de tailleur de couleur dépareillée. Par exemple, pantalon noir, veste de tailleur grise ou blanche, selon la saison. La robe, très sobre avec une veste, est une aussi une bonne option. Dans tous les cas, faites attention à la modernité, privilégiez une coupe légèrement cintrée. Donc ni trop grand ni trop petit. Pour les hommes, la cravate est indispensable : mieux vaut être trop habillé que pas assez. Distinguez-vous aussi avec un accessoire comme la cravate, le cartable ou une écharpe qui fera son effet à l’arrivée si elle est originale. On peut aussi attirer l'attention avec des boutons de manchette, répandus dans le milieu de la finance. La montre est également un élément important, mais elle doit rester sobre. Pour les femmes, n'hésitez pas à colorer vos écharpes, en restant dans des couleurs sobres. Portez des accessoires bijoux discrets, marque de l’élégance. Les chaussures, talons haut ou médium, peu importe, mais évitez qu'ils ne soient trop larges.

Vente, immobilier : chemise, veste et jean

Des univers où les déplacements sont fréquents. Un jean brut avec blazer et chemise feront l'affaire pour votre entretien. En été, je vous propose une alternative avec un pantalon chino en coton et une veste de costume. Le look que je vous recommande est donc un look cool, mais élégant. Pour les femmes, le "cool classe" est également l’idéal. Un pantalon élégant, avec un blouson en jean ou en cuir, ou un jean avec une veste seront parfaits.

Hôtellerie, restauration : noir et blanc de mise

Aussi stricts que le monde de la finance, ces secteurs restent traditionalistes. Je pencherais sur des codes noir et blanc. Si vous souhaitez vous distinguer, jouez sur la coupe du costume et sa matière.

Informatique, communication, ingénierie : moderne et classique

Une plus grande liberté vestimentaire est tolérée dans ces milieux. Donnez bonne impression avec un look mêlant classicisme et modernité, pour paraître au courant de l'actualité. Un jean, une chemise et un blazer seront vos alliés pour votre entretien. Selon le profil de l’entreprise, il se peut que vous deviez mettre un costume ou tailleur.

Publicité, art, mode : faire dans l'originalité

Dans ces milieux créatifs, il est bon d'afficher raffinement et références stylistiques, d'autant que la compétition est rude. Je préconise une certaine dose d'audace lors de l'entretien. Suivant le profil de l'entreprise, une chemise à fleurs, des sandales ou des lunettes à montures épaisses peuvent être un atout... si cela correspond à votre style. Ne tentez cependant rien de trop éloigné de vos goûts habituels un jour aussi important !

Education, artisanat, sport, BTP : rester décontracté

Inutile d'arriver avec une allure trop stricte, sous peine d'être catalogué. Mieux vaut apparaître décontracté, mais sans être négligé pour autant. J'insiste sur des vêtements adaptés à votre morphologie. Un jean, une chemise à l'extérieur du pantalon et des baskets de bonne tenue seront tout à fait acceptables. Concernant les femmes, l’idée est également d’être naturelle, en restant en pantalon, jean ou robe. Vous pouvez ajouter une veste décontractée.

En vidéo Votre voix reflète-t-elle votre personnalité ?

François Thibault