BOOSTE TA CARRIÈRE - Et si Elon Musk vous aidait à trouver un job ? (1/2)

La stratégie est le moyen le plus court, le plus fun, le plus simple, le moins cher, le plus efficace d’arriver à destination. Steve Jobs a quant à lui dit un jour que "la stratégie, c’est savoir ce qu’il ne faut pas faire".

Malheureusement, beaucoup de personnes font l’erreur de se précipiter sur le marché de l’emploi sans stratégie. Avant de vous lancer, définissez une stratégie en étudiant avec précision vos cibles. Faites évoluer votre stratégie en fonction des circonstances et des rencontres. Mais donnez-vous à fond, et soyez persévérant. Elon Musk aime dire que "la persévérance est très importante. N’abandonnez jamais à moins d’y être obligé."