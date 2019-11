BOOSTE TA CARRIÈRE - Six conseils pour mettre en avant vos expériences professionnelles sur les réseaux sociaux

On vous sélectionne pour vos compétences. On vous choisit pour votre personnalité. Alors voici comment susciter une émotion ou donner un côté plus "humain" à votre CV ou profil Linkedin.





Je vous recommande d’utiliser un ton personnel. Vous n’êtes pas là pour lister vos expériences mais pour parler de vous, de votre expertise, de votre personnalité. L'utilisation du "je" permet de donner cette dimension personnelle.





Pour faire ressortir les qualités humaines et les traits de personnalités que vous avez identifiés et souhaitez mettre en avant, le ton personnel est plus approprié. Ainsi, "Elaboration des stratégies média annuelles et des recommandations" peut être transformé en "J'ai élaboré des stratégies média avec recommandations pour 65 clients".