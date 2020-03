BOOSTE TA CARRIÈRE - Vous êtes en pause forcée avec le coronavirus ? Six moyens pour lutter contre l’anxiété

C’est bien connu, les mauvaises nouvelles sont les bonnes nouvelles pour les médias. Cela fait de l’audience donc génère du chiffre d’affaires. Que cela soit les Gilets jaunes, le coronavirus ou les grèves, cela fait toujours les gros titres.

Or, plus vous voyez des informations négatives, plus cela vous impacte en créant des émotions négatives comme la peur. Plus vous vous dites que vous êtes nul, pas intelligent, moche, plus vous créez de la négativité. La répétition de mauvaises nouvelles crée la peur. C’est un peu comme si vous vous receviez 10 réponses négatives pour des entretiens d’emploi, ou un reproche sur la qualité de votre travail par votre boss, puis ensuite un reproche de votre partenaire. On est alors effondré.

Alors, mon conseil est de faire une détox' numérique pour consacrer votre temps à autre chose, qui vous fera avancer pour l’après-crise. Donc, arrêtez de regardez les informations en continu ou surtout les réseaux sociaux qui sont trop dans le sensationnel. C’est comme si vous infusiez du poison. Choisissez les sites d’informations ou les articles orientés sur les actions positives menées.