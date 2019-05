BOOSTE TA CARRIÈRE - Vous êtes en transition professionnelle : voici les 5 leviers sur lesquels vous devez vous appuyer

On lui a tellement répété que ce qui compte c’est le fond, la compétence, qu’elle est plutôt en retrait, toujours un peu à plat. Or, la qualité de vie dépend de la qualité de notre communication. Si personne, ni nous, ne dis à quel point nous sommes remarquables, personne ne le saura. Et la communication est verbale, non verbale, digitale et passe également par votre look.





Parfois, la communication est excellente, enthousiasmante et convaincante. C’est quand nous effectuons quelque chose qui a du sens et que nous sommes détendus, comme lorsque nous sommes déconnectés de l’enjeu. Alors les pensées, les émotions et la communication poussent dans la même direction.





Voici une question que je vous invite à vous poser. Soyez capable de répondre à "qui êtes-vous" en trois mots. Tout simplement car la personnalité est le facteur essentiel dans l’attribution d’un job.