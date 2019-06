BOOSTE TA CARRIÈRE - Vous n'êtes pas assez sûr de vous ? Voici comment rebâtir votre confiance

Lorsque vous savez exactement où vous allez, je suis sûr que vous ne vous laissez pas influencer par ce qui se passe autour de vous et ce que les gens pensent. Vous vous faites confiance. Plus vos objectifs sont clairs, plus vite vous les atteindrez et plus votre niveau de confiance sera élevé.





Un objectif "clair" signifie "précis". Si la plupart des personnes n’obtiennent pas ce qu’elles veulent, il y a deux raisons : elles ne savent pas ce qu’elles veulent ou ne savent pas pourquoi elles le veulent. Sans objectif clair, et sans raison de l’obtenir puissante, nous abandonnons au premier obstacle, comme les résolutions non tenues du début d’année que nous répétons chaque année. Lorsque nous avons un but, comme trouver tel emploi dans les deux mois ou obtenir tel poste dans les deux ans, nous n’abandonnons pas et restons focalisés.