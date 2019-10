BOOSTE TA CARRIÈRE - Vous voulez atteindre une productivité extraordinaire ? Voici les 5 choix que vous devez faire

#EPISODE16 - Dans ce rendez-vous désormais régulier de notre rubrique Work, François Thibault, consultant en leadership et "soft skills", propose ses conseils pour "booster" votre carrière. Cette semaine, il se penche sur ce qu'il vous faut faire -et ne pas faire- pour être le plus productif possible, au travail mais aussi, plus largement, dans votre vie quotidienne.

Comment expliquer que vous ayez travaillé toute la journée et avez pourtant l’impression de ne pas avoir avancé ? Comment utiliser les 24 heures disponibles d’une journée ? La plupart des individus estiment ne pas avoir suffisamment de temps pour réaliser tout ce qu’ils ont à faire. Comme une journée fera toujours la même durée, le seul levier est donc de bien utiliser son temps. Selon l’institut Franklin Covey, les personnes les plus productives font 5 choix. Je vais les partager avec vous. Être occupé ou être productif est un choix. Vous êtes en capacité de faire ce choix vous aussi. Être productif, c’est réaliser des actions à forts impacts, qui vous rapprochent de vos objectifs. D’où l’importance de les clarifier. Etre occupé, c’est meublé sa journée sans, au final, se rapprocher de ses objectifs. Bien entendu, il est difficile d’être productif tous les jours. Mais comme l’a dit Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX, le problème, c’est si cela se produit trop de jours d’affilée.

Tableau

Alors voici les 5 choix que vous devez faire pour une productivité extraordinaire : #1 Agir sur ce qui est important, discerner ce qui est important et ne pas réagir en urgence. Selon l’étude de l’institut Franklin Covey menée auprès de 350.000 personnes, 41% du temps, en moyenne, n’est pas passé sur ce qui est important. Il est donc primordial de vous accorder une pause et de clarifier vos objectifs. C’est cela qui permet de distinguer ce qui est important de ce qui ne l’est pas. Ma recommandation est d’établir un tableau organisé en 4 colonnes, puis 3 sous-colonnes temporelles. Que voulez-vous faire au cours de votre vie ! Visiter l’argentine ? Que voulez-vous être ! Par exemple, posséder davantage de confiance en vous. Que voudriez-vous apprendre ! Une langue ? À parler en public ? Maitriser un logiciel ? Faire la cuisine ? Et que voudriez-vous avoir ! Une maison ? Laissez-vous guider par vos envies, en excluant toutes les idées comme "ce n’est pas possible". Si cela ’est pas impossible à 100%, il y a en effet une infime chance que cela soit possible ! Soyez déraisonnable, car les plus grandes avancées technologiques, médicales et scientifiques ont été réalisées par des individus déraisonnables. Et vous aussi, vous avez dû parfois être déraisonnable. La colonne temporelle indique ce que vous voulez à moins de 5 ans, entre 5 et 10 ans et à plus de 10 ans -certains objectifs ou rêves ne sont en effet pas forcément pour maintenant.

Tableau pour distinguer ce qui est important de ce qui ne l’est pas. − F.T.

#2 Vous allez découvrir pourquoi voir grand et ne pas se contenter de l'ordinaire augmente les résultats. Il n’est pas plus difficile de voir grand (et réaliste tout de même) que de voir "normal" ou petit. La seule chose qui change est la stratégie pour y arriver. Est-il plus dur de contacter un manager d’une entreprise pour lui envoyer son CV ou le PDG ? Cela ne prend pas plus de temps ! Et les bénéfices potentiels peuvent être bien plus importants. #3 Savoir programmer ce qui est important et ne pas se laisser divertir. Selon une étude d’Harvard, nous ne sommes pas concentrés sur ce que nous entreprenons 47% de notre temps. Nous nous laissons divertir par les autres, les technologies ou nos pensées. Pour arriver à rester concentrer sur une tâche, programmez-là dans votre agenda. Et identifiez les sources potentielles de distractions. Eloignez votre mobile, supprimez les notifications des réseaux sociaux ou mails, prévenez les personnes qui ont tendance à vous interrompre que vous avez besoin de calme et fixez-vous une durée pour accomplir la tâche. Il est important de se challenger en s'imposant comme objectif de réaliser une tâche avec un temps inférieur à ce qui est nécessaire. Je vous rappelle qu'il y a neuf lois du temps. Or celle dite de "loi de Laborit" explique que plus on a de temps, plus on en prend... #4 Comment utiliser la technologie pour accroître sa productivité. Il est prouvé que les technologies créent des addictions et du stress. Cela s’appelle le "techno stress ". Par exemple, certaines personnes passent plusieurs heures par jours à lire et traiter des emails non importants. Mon conseil est de configurer votre boite email avec des boites aux lettres intelligentes. Par exemple, créez un filtre avec les personnes importantes ou par sujet. Vous allez ainsi passer de 1H/jour à 10mn. #5 Des moyens simples mais essentiels pour augmenter l’énergie afin que vous puissiez penser clairement, prendre les bonnes décisions et vous sentir plus accompli à la fin de chaque journée. Sans carburant, difficile d’aller loin. Les personnes à la productivité extraordinaire ne travaillent pas non-stop. Elles savent prendre des pauses. Elles les planifient –j’ai parfois pu le constater. Elles laissent des espaces d’une demi-journée par semaine pour réfléchir et ainsi prendre de bonne décision. Cette énergie mentale -celle qui vous donne la force d’avancer alors que vous êtes à bout de force sur un marathon et que vous voyez la ligne d’arrivée- est présente quand nous avons un objectif auquel nous tenons vraiment. C’est la raison pour laquelle il est primordial pour vous d’exercer un métier qui a du sens pour vous. Par ailleurs, je sais que vous le savez, mais bougez, pratiquez une activité physique. Cela libère de l’endorphine, cette hormone du bonheur que nous ressentons après un effort. 30mn minimum de marche par jour donne ainsi de l’énergie physique. N’attendez pas d’être motivé pour vous y mettre, car les effets d’une activité physique sont plus importants lorsque nous sommes fatigués. Ne le faites pas pour votre santé immédiate, faites-le en pensant à dans 10-20-30 ans. C’est aussi ce choix de résultats pas forcément immédiats que les personnes aux résultats extraordinaires prennent. Elles privilégient le bonheur au plaisir, plus immédiat mais aussi plus fugace. Le bonheur est la sensation de satisfaction bien plus durable. Et la première, étape est de clarifier ce que vous voulez faire, être, apprendre, être.

