300 milliards d’euros pour aider les entreprises à traverser la crise : un "Plan Marshall" sans précédent

Ce qu'ont lancé ces derniers jours Bercy et Bpifrance (la Banque publique d'investissement, détenue à parts égales par l'Etat et la Caisse des Dépôts ), c’est une thérapie de choc, du financement de crise à très haut débit, comme une banque de dernier recours qui ouvrirait sa caisse aux entreprises en remettant à plus tard le jour des comptes. En d'autres termes, de l’argent public pour maintenir des entreprises à flot, en attendant qu’elles ne reprennent leur souffle.

Surtout, tout semble avoir été fait pour simplifier les demandes. D’abord sur le spectre des entreprises concernées. Et pour cause, elles le sont toutes. Du fleuron du CAC 40 au micro-entrepreneur, tous peuvent réclamer l’une des aides proposées. Seule différence : si les grandes entreprises iront chercher leurs aides directement à Bercy, les plus petites pourront le faire au travers de leur banque habituelle. De son côté, celle-ci verra les prêts accordés garantis par Bpifrance à hauteur de 90%. Idem pour les prêts en cours et les découverts bancaires. De l’argent mobilisé, mais en garantie seulement et qui ne sortira des caisses de l’Etat qu’en cas de défaillance, malgré les aides.

En parallèle, Bpifrance offre des prêts sans garantie, remboursables sur trois à cinq ans, de 10.000 euros pour les TPE et micro-entrepreneurs, jusqu'à cinq millions d'euros pour les PME, voire plusieurs dizaines de millions pour les entreprises de plus grande taille. Un calcul dont la base a été largement simplifiée. Les entreprises peuvent ainsi prétendre à l’équivalent de 25% de leur chiffre d’affaires 2019, l’équivalent de trois mois de trésorerie. Devant l'urgence, la banque promet une réponse en cinq jours maximum. À ce jour, ce sont plus de 21.000 structures qui ont eu recours à ces prêts, dont la moyenne tourne autour de 135.000 euros.