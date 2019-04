BTP : le gouvernement souhaite doubler le nombre d'apprentis sur les chantiers

Entrepreneur en travaux publics, Francis Dubrac cherche des maçons, des manœuvres, des chefs d'équipes et des chefs de chantiers. Cependant, il a du mal à trouver des candidats. Le secteur du BTP souffre encore en effet d'une réputation de conditions de travail parfois difficiles. Pour d'autres, c'est surtout un métier de passion. Afin d'attirer des candidats, les entreprises misent donc sur l'apprentissage et la promesse de belles carrières. Et avec la multiplication des chantiers à venir, le nombre d'apprentis dans les travaux publics devrait doubler pour atteindre les 12 000 d'ici cinq ans.



