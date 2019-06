Burn-out : inquiet, seul, sous pression... un cadre sur deux dit avoir déjà vécu un épuisement professionnel

Le terme de burn-out semble être appréhendé très largement, note l’étude de Cadremploi : un cadre sur deux estime en avoir déjà été victime, et 36% estiment en avoir "partiellement" fait un. Diverses causes sont évoquées : la pression professionnelle (évoquée par 63% des sondés), une charge de travail trop importante (59%), du stress et un manque de reconnaissance pour le travail fourni. Les signes annonciateurs sont, eux aussi, divers : anxiété, fatigue, insomnies, manque de confiance en soi, irritabilité, démotivation, perte de concentration ou encore isolement figurent parmi les principaux énoncés par les sondés.





Les conséquences sont directes, touchant à la fois l’individu et le travail. La première est l’arrêt de travail : 57% des sondés ont été arrêtés par leur médecin et un cadre sur deux a déjà recommandé à un collègue dans cette situation de s’arrêter. Mais ce syndrome conduit aussi parfois à une remise en cause plus globale de la situation professionnelle : 37% des sondés ont effectué une demande de rupture conventionnelle et 22% ont donné leur démission et quitté l’entreprise.