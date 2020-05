"C'est de l'hypocrisie" : placé en chômage partiel et pourtant au travail, il raconte

"Au début, c'était à 50% pour les développeurs informatiques, jusqu’à 80% pour le service commercial", précise Nicolas. Des documents sont envoyés par les RH, qu'il faut signer électroniquement, expliquant comment cela va se passer. Le cadre est posé et semble clair : un commercial en chômage partiel à 80%, doit travailler 1 jours par semaine. A 50%, on ne travaille pas le matin. En principe.

"Ce qu’il se passe me semble suffisamment gênant pour être signalé. Et c’est toujours d’actualité, malheureusement…" Nicolas* est responsable commercial. 30 ans, il travaille chez un courtier immobilier en ligne. Une petite start-up, une centaine de salariés, lancée il y a deux ans. Dans cette société où tout se fait en ligne, le télétravail, s’est mis en place "de façon extrêmement souple". Le volume d’affaires est là, l’organisation roule. Et pourtant, au début du confinement, les dirigeants annoncent qu'ils mettent en place du chômage partiel.

Et puis la start-up est en pleine croissance : "Elle a levé quelques millions d’euros avec des projets de développement importants, donc cela a interpellé. Mais pourquoi pas..." Car en face, les dirigeants plaident leur cause. "Ils ont expliqué que la crise pouvait mettre en difficulté l’entreprise. Ce qui est vrai, puisque objectivement la crise a fait baisser le flux de clientèle.

"La mesure a tout de même interpellé", raconte Nicolas. "D'abord parce qu’il y avait du travail dans l’entreprise, et les gens savaient qu'ils n'allaient pas réussir tout faire en ne travaillant qu'un jour par semaine". "C'est encore plus vrai pour les développeurs informatiques qui travaillent sur des projets à moyen ou long terme."

Le manager constate surtout très vite un double discours. "Le directeur commercial a expliqué aux managers commerciaux qu'on devait dire aux salariés que pour la santé de l’entreprise, il était attendu qu’on travaille de façon plus ou moins équivalente à avant. Dans tous les cas, bien plus que le chômage partiel annoncé à 80%", raconte Nicolas. "Et les managers commerciaux ont expliqué que oui il y avait le chômage partiel, mais qu’il y avait un volume d’affaires qui il y avait à traiter, et qu’il fallait le traiter. Et même chose pour les développeurs informatiques." Et c'est ce qu'il s'est passé. Dans les faits, estime Nicolas, une grande majorité des commerciaux travaille aussi le matin.

La situation devient vite assez kafkaïenne, ou en tout cas très paradoxale. "Par exemple, quand un expert commercial vient poster un message sur le Slack de l’entreprise le matin, alors qu’il est censé être en chômage partiel, un dirigeant va dire 'attention, je te rappelle que tu ne dois pas travailler le matin', alors que dans le même temps, les managers commerciaux échangent avec leurs équipes par SMS ou par Whatsapp..." Pourtant, tout cela se fait, selon le manager, relativement sans pression. "En fait, les salariés sont confinés chez eux, ils sont là pour travailler, donc il n’y a pas de réticence. Et si l’entreprise est en difficulté, ils sont plutôt prêts à bosser 70 heures et sept jour sur sept." Le problème vient de l'incohérence. Il y a manifestement assez de travail et la trésorerie est bonne.