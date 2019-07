Cadres : 280.000 embauches attendues en 2019

Une bonne nouvelle pour les cadres, les embauches sont au beau fixe. D'ici à 2021, on en attend 300.000. Cela est possible grâce au remplacement de ceux qui partent en retraite. Résultat : c'est le plein emploi. Quid des secteurs les plus porteurs ?



