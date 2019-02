Cadres, voici le Top 10 des entreprises qui recrutent le plus en 2019

Le palmarès note enfin une forte volonté de recrutement de cadres dans les entreprises de moins de 250 salariés, qui représentent 66% du panel : sur 8.602 postes recensés au global (cadres et non cadres), 3.932 sont destinés aux cadres, soit 46% de leur projection de recrutement. "C'est une véritable tendance : pour optimiser leur développement et grandir, les PME recherchent de plus en plus de profils experts, expérimentés, qui se retrouvent pour beaucoup dans la population cadres", conclut Julien Breuilh.