Cafés et restaurants : "On sait déjà qu'on va travailler à perte"

Les professionnels de la restauration sont globalement satisfaits des annonces d'Edouard Philippe. Après presque 80 jours d'inactivité, les cafés et restaurants pourront enfin revoir leurs clients. Marcel Benezet, président de la branche des cafés, bars et brasseries de l'organisation GNI-HCR, affirme que "la gestion sera très compliquée et onéreuse". Selon lui, certains ne pourront pas rouvrir et rajoute même que "30 % des établissements français vont passer à la trappe".