Il y aura 10 jours fériés en semaine en 2019

Une bonne nouvelle pour les salariés. En 2019, dix jours fériés tombent en semaine et seul le 14 juillet aura lieu un dimanche. Il y aura également quatre week-ends de trois jours l'année prochaine : Pâques, la Pentecôte, la Toussaint et l'armistice. Quels impacts sur l'emploi et sur la croissance ? Quels sont les pays champions d'Europe des jours fériés ?