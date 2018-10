Cannabis, héroïne, cocaïne... Quand les salariés se "dopent" pour être à la hauteur dans leur job

Dans Se doper pour travailler, coordonné par Renaud Crespin (chargé de recherche au CNRS), Dominique Lhuilier (professeure au Cnam, centre de recherche sur le travail et le développement) et Gladys Lutz (ergonome), des universitaires, chercheurs, syndicaliste et acteurs du soin et de la prévention tentent donc de décrire ce phénomène, d’identifier les motivations des consommateurs, ainsi que la manière dont le sujet est abordé par les entreprises. "Parfois les salariés n’arrivent plus à transformer les situations de travail. Ils pensent alors que c’est en se transformant eux-mêmes qu’ils arriveront", raconte Dominique Lhuillier sur Mode(s) d’emploi. "En étant plus rapide, plus détendu, plus ouvert dans la relation client, plus productif, plus plus plus, toujours plus. Logique puisque c’est grosso modo ce qu’on attend des salariés aujourd’hui."





Les auteurs de l’ouvrage montrent également qu’aujourd’hui, les politiques publiques tendent à prescrire ou interdire l’usage de ces substances. Or, dans certaines conditions, elles deviennent en fait des instruments de la production et permettent de prévenir d’autres risques au travail. Bref, c'est tout un management, un fonctionnement des organisations, qui est pointé du doigt. Car tout retombe, in fine, sur les salariés. "On leur demande de faire plus avec moins de moyens, moins de temps, moins de collègues", dit encore Dominqiue Lhuillier. "Il faut intensifier le rythme de travail avec moins de formation, il faut être polyvalent sans avoir le temps de la préparation à l’acquisition de la maîtrise de ses tâches. Il y a moins de solidarité dans les équipes car elles sont plus volatiles."