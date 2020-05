"Ce projet pro a été ma thérapie" : comment Guillaume, rescapé du Bataclan, s'est construit une nouvelle vie

Guillaume Delmas, la quarantaine, est un rescapé : il y a 5 ans, il échappait à l’ attentat du Bataclan. Décidait, assez vite, de reprendre son travail, dans une grande boite de communication parisienne. "Ma femme et moi avions décidé de nous remettre au travail très vite : nous voulions préserver les enfants, qui avaient à l’époque 12 et 15 ans", raconte-t-il. "Nous ne voulions pas plonger et les entraîner là-dedans. Au contraire, il fallait que tout reprenne." A l’époque, se réinsérer dans le cadre professionnel, tel qu’il était au matin du vendredi 13 novembre 2015, a été une vraie béquille. "Pour ne pas plonger dans la dépression, ne pas péter les plombs, ne pas tomber dans cette spirale qui nous tire vers le bas, pour se maintenir", explique Guillaume, comme une litanie.

Un jour, Guillaume a pris la tangente. Il a pris sa moto, fichu le camp de Paris, est allé s’aérer de grands espaces et de ciel bleu. Il avait besoin d’une feuille toute blanche, de se vider la tête, de hurler peut-être. En tout cas de retrouver un sens à son histoire. "Il n’y a pas de rémission possible dans l’immobilisme !", dit-il. Et c’est comme ça, dans cette échappée belle, qu’il a trouvé le nouveau projet de sa nouvelle vie : une série de documentaires sur l’Histoire de France sous forme de road-movie.

La béquille a bien tenu. Mais un temps seulement. Parce que deux ans et demi plus tard, c’est par ce boulot -c’est peut-être l’ironie de l’histoire– qu’il rechute. Son patron organise alors un exercice de sécurité ; un faux terroriste débarque, avec une kalachnikov. Elle est fausse, évidemment. Mais pour Guillaume, c’est le choc. Peut-être qu’il avait tout mis de côté, voulu oublier. Mais là, l’histoire ressort, le traumatisme explose, impossible à contenir. Guillaume est mis en arrêt, plonge dans une spirale noire, ressasse. Attaque son employeur. Tout ceci dure plus d’un an. C’est là qu’il prend sa moto et s’enfuit dans le sud de la France. Là aussi que ce projet de documentaire s’impose à lui. "J’étais dans cette problématique professionnelle avec mon ancien employeur, dans le procès, dans les thérapies avec le psy. Et j’ai vu dans ce projet comme une bouée de sauvetage à laquelle m’accrocher, pour passer outre mon traumatisme et réaliser d’une pierre deux coups, en préparant un renouveau professionnel", se rappelle-t-il. "Je ne me voyais pas franchement retourner à ce que je faisais, la production audiovisuelle en publicité, à l’issue de mon procès."

Et voilà le début de la renaissance. Le procès aux prud'hommes a eu lieu en janvier dernier, la décision est tombée début mars, et Guillaume le dit avec un petit sourire : "Depuis le 31 mars, je suis libéré de mes obligations professionnelles. Depuis le 1er avril, je peux enfin déployer mes ailes. Et ce n’est pas un poisson d’avril !" Chuter, pour mieux repartir ? Il le dit aujourd’hui avec prudence : "C’est encore trop frais pour le moment, mais au final cet événement m’a permis pendant un an et demi de réfléchir à ce nouveau projet, l'envisager comme une nouvelle vie professionnelle et me lancer. Cela m’a beaucoup aidé à surmonter mon traumatisme".