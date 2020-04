Ces fiches métiers donnent une idée de la sauce à laquelle nous allons être déconfinés

Ces règles communes, élaborées par les ministères, mais en lien avec les médecins et les professionnels, sont destinées aux employeurs, responsables de la santé et de la sécurité des salariés. Elles sont très attendues dans certains domaines, comme le secteur du tourisme, les campings, hôtels, restaurants, ou encore les métiers où la promiscuité est obligatoire, comme les coiffeurs, les dentistes… Que ce soit comme employeur, mais aussi comme salarié ou client, il est donc intéressant d’y jeter un œil. Ne serait-ce que pour discerner à quoi va ressembler l’après-11 mai, dans un monde déconfiné mais néanmoins sous haute surveillance.

Le secteur du commerce, a aussi plusieurs fiches métiers, notamment ceux qui ont pu rester ouverts : travail en boucherie, charcuterie, travail en drive, travail dans un commerce de détail. Par exemple, l’on apprend que tous les commerces de détail devront - entre autres - installer un panneau à l’entrée du magasin avec les informations utiles aux clients, installer si possible un poste d’encaissement dédié en extérieur ou un service de livraison, mais aussi établir un plan de nettoyage très clair, laisser les portes ouvertes, et mettre à disposition en permanence des consommables tels que lingette, essuie-tout, ou marquage au sol.

Et si toutes les fiches ne sont pas encore publiées, certains secteurs ont déjà leurs règles bien définies. Souvent, d’ailleurs, des secteurs qui ont été particulièrement sollicités pendant le confinement, et ont donc dû rapidement mettre en place les règlements permettant d’assurer la sécurité des salariés. Ainsi, le secteur de l’agriculture, élevage, et agroalimentaire déroule les conditions pour le travail dans le maraîchage, chantiers de travaux agricoles, travail saisonnier, ou encore le travail en abattoir.

Le secteur de l’hygiène et la propreté est lui particulièrement renseigné, ou encore celui des transports individuels. Ainsi, le chauffeur de taxi ou de VTC doit préparer son véhicule avec un plan de nettoyage des surfaces intérieures, poignées de portes et boutons, zones de paiement. Il doit indiquer clairement au passager qu'il ne peut pas s’asseoir à côté de lui, le placer à l’arrière en quinconce et nettoyer entre chaque client. Le client doit ouvrir et fermer lui-même la porte, ne pas poser de bagages à l’intérieur, sauf un petit sur les genoux, ou placer et lui même ses bagages dans le coffre et les récupérer également lui-même.