Ces grandes enseignes qui vont verser une prime pour encourager leurs salariés sur le terrain

Auchan, Kingfisher (la maison-mère de Castorama), Intermarché et Carrefour ont successivement annoncé ce week-end qu'ils verseraient cette prime. Le moment est en effet crucial pour eux : les salariés de la distribution se retrouvent en première ligne du maintien de la chaîne logistique et en particulier alimentaire, en plein confinement général de la population. Il faut donc les mobiliser.

Pour Auchan, c'est "l'ensemble des collaborateurs des magasins, entrepôts, drives, services de livraison à domicile et site de e-commerce" qui se verront verser cette prime forfaitaire. 65.000 salariés sont concernés. Dans un communiqué, la CFDT d'Auchan a salué "le geste de la direction". "Gratifier d'une prime exceptionnelle les salariés les plus exposés, qui font un réel effort pour assurer un service public indispensable, n'est pour nous que justice", estime le syndicat.

Kingfisher, la maison-mère de Castorama et Brico Dépôt, va également verser cette prime aux employés mobilisés dans le cadre du service de retrait de commandes en magasins et dépôts mis en place à compter de ce lundi, en complément du service de livraison à domicile qui a continué de fonctionner depuis le début de la crise. Kingfisher souligne que ce service de retrait est "proposé uniquement dans les magasins et dépôts" pour lesquels le groupe estime "que les conditions de préservation de la santé et de la sécurité sont suffisantes", la présence des collaborateurs se faisant "sur la base du volontariat". Environ 3.500 salariés sont concernés.