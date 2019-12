Ces métiers seront les plus recherchés sur LinkedIn en 2020

Un analyste en capital investissement est responsable de la conservation et de la croissance d’un fonds d’investissement ou d’un portefeuille de fonds. Sa mission est de gérer et de mettre à jour des bases de données volumineuses contenant des informations client et de collaborer étroitement avec les équipes de gestion des risques afin d’analyser les exigences opérationnelles des investisseurs des fonds. Sans surprise, tous ces postes sont situés à Paris.

Un recruteur IT est un responsable recrutement plus spécialisé, qui recrute des talents dans le domaine de l’informatique pour une variété de secteurs. Ce poste est particulièrement important lorsque certaines compétences sont très recherchées sur un marché donné.

Un développeur Big Data aide à créer et à entretenir le lac de données de son organisation. La demande en développeurs Big Data est particulièrement importante dans le secteur bancaire et les télécommunications.

Si les ingénieurs Data créent l’infrastructure qui contient les données, ce sont bien les data scientists qui en assurent l’analyse et l’interprétation. Selon l'étude, la croissance des postes de data scientist peut être imputée à l’évolution des autres professions de ce domaine. Avec la présence de géants comme Google, Amazon et Facebook, la ville de Paris rassemble 76% des postes de data scientist.

Les données sont rapidement devenues les ressources les plus précieuses des entreprises. Celles-ci ont donc besoin d’ingénieurs Data pour créer et entretenir les infrastructures permettant de classer les données. Il est intéressant de noter que le secteur bancaire est celui qui emploie le plus d’ingénieurs Data en France après celui de la tech'.

Un ingénieur en fiabilité de site est responsable de la fluidité de l’exécution des processus opérationnels et de développement sur les sites internet et les applications. Les nouvelles législations disposent que les sites internet doivent répondre à des normes strictes d’accessibilité. La demande pour ce type de poste est donc appelée à continuer d’augmenter.

L’image de marque n’a jamais été aussi importante. Un Community manager doit entretenir de bonnes relations avec les membres de la communauté, les organismes à but non lucratif et les autres employés afin de favoriser une culture positive autour de l’entreprise.

Avec la croissance des services liés aux technologies, qui exigent une assistance pratique, il est tout naturel que les postes d’assistance clientèle soient recherchés. On compte ainsi 15 fois plus de Customer success specialists aujourd’hui qu’en 2015. Ces derniers possèdent à la fois des compétences interpersonnelles et des compétences techniques, car ils doivent à la fois comprendre les technologies utilisées et gérer la relation client.

L’intelligence artificielle et le machine learning sont devenus synonymes d’innovation. Ces types de postes ont été multipliés par 16 au cours des quatre dernières années et rassemblent un certain nombre d’intitulés différents qui, bien que répartis dans plusieurs secteurs, renvoient tous à un ensemble de compétences spécifique.

Plus de 42% des talents exerçant un de ces métiers émergents travaillent dans le secteur des services informatiques, des logiciels et de l’Internet. Et cette tendance risque de s’installer dans la durée, estime le rapport, comme en témoigne l’énorme bond en avant du secteur de la sécurité informatique et réseau avec 63% de talents en plus par rapport à l’année dernière.

Ces professions émergentes sont majoritairement masculines : actuellement, 81% d’entre elles sont exercées par des hommes (tous secteurs confondus). Les domaines où la disparité est la moins importante sont le marketing et la publicité, ainsi que le conseil en gestion (66% d’hommes contre 34% de femmes).

Autre constat : la mise en place du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), a entraîné la recherche pour des profils qualifiés dans ce domaine, au point que la profession connaît une véritable explosion depuis 2015, avec des effectifs multipliés par 32 en France.