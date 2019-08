Jeannette, Phil'Print, Scop-Ti : ces salariés qui sauvent leur entreprise et parfois réembauchent... leur ancien patron

Leur combat, leur projet, est devenu un symbole de la lutte contre les délocalisations. Rappel : en 2010, la multinationale Unilever, annonce le transfert en Pologne de la production des thés Lipton et Eléphant, initialement installée à Gémenos, près de Marseille. Les salariés, appelés aujourd’hui les "ex-Fralib" se mobilisent, occupent l’usine, veillent nuit et jour sur les machines et multiplient les actions d’éclat. Le combat se mène sur tous les plans, judiciaire, politique. Il dure 4 ans. En mai 2014, après avoir fait annuler en justice plusieurs plans sociaux, ils réussissent à arracher à Unilever un accord de fin de conflit, ainsi que 19,26 millions d'euros.





Car à côté de cela, ils ont monté un projet de coopérative, dans lequel ils investissent toutes leurs indemnités de licenciement. Ils lancent ainsi la Société coopérative ouvrière provençale de thés et infusions Scop-Ti. La coopérative débute avec une trentaine de salariés, réembauchent petit à petit les autres, qui ont investi leurs indemnités. Ils sont aujourd'hui une soixantaine. Et recréent leur vie d’entreprise, sans patron ni dividendes. Ici, les grandes décisions sont mises aux voix des salariés réunis en assemblée générale. Et pour relancer les affaires, il y a du travail : Unilever a refusé de leur céder la marque Elephant, ils leur faut créer la leur. Les "ex-Fralib" élaborent ainsi deux marques : "1336", une allusion au "nombre de jours de lutte" contre Unilever, et "Bio SCOPTI", une marque de tisanes destinées aux magasins bio. Leur projet s’inscrit dans une démarche économique sociale et solidaire, avec une gestion démocratique, des produits locaux et de qualité.





Les commandes s’accumulent, le carnet de commande se remplit. Mais là encore, l'équilibre est précaire : Scop-Ti doit continuer à investir, à faire connaître ces jeunes marques, se déployer durablement via la grande distribution, qui exige de gros stocks. Et pour cela, ils manquent encore de trésorerie. Les salariés l'avaient fait en 2017 et relancé cet été : une campagne de socio-financement (financement participatif), sur leur site, pour permettre de pérenniser leur coopérative. L'appel à soutien est lancé.