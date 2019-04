Chantiers de l'Atlantique : 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022

Depuis 2013, les chantiers de l'Atlantique font face à la quasi faillite de son ancien actionnaire coréen et à la bataille pour prendre le contrôle. Actuellement, le chantier naval de Saint-Nazaire vise l'arrivée de deux paquebots chaque année d'ici cinq ans. En 6 ans, le chantier a recruté 1 200 personnes, et l'embauche de 150 salariés par an devrait se maintenir. La construction de l'école des chantiers de l'Atlantique devrait y contribuer.



