Charpentier l'été, prof de ski l'hiver : les élèves du lycée professionnel d'Embrun apprennent deux métiers

Dans les Hautes-Alpes, le lycée professionnel d'Embrun propose une formation à deux métiers, celui de charpentier et moniteur de ski. Ce bac professionnel en quatre ans, a été conçu pour préparer les futurs diplômés à adapter leurs activités professionnelles en fonction des saisons. L'été, les élèves travailleront dans la filière bois, et l'hiver, ils seront moniteurs de ski. Pour s'y préparer, les apprentis ont plus de 1 000 m² pour travailler le bois. Puis, ils sont sur les pistes pratiquement toute la semaine pour apprendre les techniques de leur deuxième métier.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.