Cheminot, un métier qui fait rêver

La SNCF embauche et elle propose 4 500 nouveaux emplois cette année 2019. En 2018, 250 000 candidats s'étaient manifestés. C'est la dernière fois que ces recrues bénéficieront du statut spécial des cheminots. Malgré cela, les candidats sont nombreux pour sa campagne d'embauches. Plus de 8 000 personnes sont inscrites sur les deux jours de recrutement, pour 4 500 postes à pourvoir.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.