Chômage : nouvelle baisse en trompe-l'oeil du nombre de demandeurs d'emplois

L’effectif des inscrits à Pôle emploi tenus de chercher un emploi (catégories A, B et C confondues) a ainsi atteint un total de 6,157 millions de personnes en juin (+0,5%), son plus haut niveau historique. Ce chiffre a cependant augmenté à un rythme moindre qu’au cours des deux mois précédents (+31.500, après +61.000 en mai et +209.300 en avril). Comme le souligne la Dares,"les entrées restent supérieures aux sorties", expliquant la hausse ainsi observée dans ces trois catégories. "Les reprises d’emploi déclarées et les entrées en stage ou en formation" expliquent la hausse des sorties, tandis que "la forte augmentation des retours d’inactivité" est à l'origine du rebond des entrées.

En moyenne au deuxième trimestre, en France métropolitaine, le nombre de personnes en catégories A, B et C s'est établi à 5,815 millions. Parmi elles, 4,149 millions ont été sans emploi (catégorie A) et 1,666 ont exercé une activité réduite (B et C). Le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A a ainsi augmenté de 24,5% (+815.500) ce trimestre et de 22,7% sur un an. Le nombre de personnes en catégorie B a en revanche diminué de 15,3% par rapport au trimestre précédent et sur la même période celui des personnes en catégorie C a décru de 24,7%. Au total, le nombre d'inscrits dans les trois catégories a augmenté de 6,7 % sur ce trimestre (+364.700) et de 4,2 % sur un an.

A noter par ailleurs qu'au deuxième trimestre, 618.300 inscrits à Pôle emploi n'ont pas été tenus de rechercher un emploi. Ils étaient soit non immédiatement disponibles et sans emploi (catégorie D, par exemple : formation, contrat de sécurisation professionnelle, maladie), soit pourvus d’un emploi (catégorie E, par exemple : création d’entreprise, contrat aidé).