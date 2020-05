Chômage : 843 000 demandeurs d'emploi supplémentaires pour le seul mois d'avril

Ce n'est pas vraiment une surprise, mais les chiffres de la Dares, l'institut statistique du ministère du Travail, viennent de confirmer jeudi l'ampleur de l'impact économique de la crise : pour le mois d'avril, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A en France enregistre sa "plus forte hausse" : +843 000 par rapport à mars, soit +22,6 %. Le nombre de chômeurs s’établit ainsi "à son plus haut niveau depuis le début de la série, en 1996, soit 4 575 500 inscrits", précise le ministère du Travail.

Au total, sur trois mois, 1 065 200 demandeurs d’emploi supplémentaires sont enregistrés dans cette catégorie, note la Dares. Les chiffres poursuivent donc la lancée du mois de mars, qui avait déjà enregistré une forte hausse - historique elle aussi - du nombre de demandeurs d'emplois.

La hausse ce mois-ci concerne toutes les tranches d’âge : les moins de 25 ans (+29,4 %), les 25-49 ans (+24 %) et les 50 ans ou plus ( +16,1 %). Elle est par ailleurs plus forte chez les hommes (+25,2 %) que chez les femmes (+19,8 %). Elle concerne toutes les régions de France, les départements et régions d’Outremer (Drom) étant toutefois un peu moins touchés.

"Cette augmentation du nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A en avril est notamment portée par ceux qui recherchent un métier dans les secteurs du commerce, des services à la personne, de l’hôtellerie et du tourisme, du transport et de la logistique, ainsi que de la construction, du bâtiment et des travaux publics", précise la Dares. Le nombre de demandeurs d’emploi recherchant un métier dans le spectacle est lui aussi en forte hausse.