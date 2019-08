Chômage : la baisse va-t-elle durer ?

Le chiffre du chômage au 2ème trimestre 2019 a été publié ce mercredi 14 août, et il continue de baisser. Il est à son plus bas niveau depuis 2009, reculant de 0,2 point pour s’établir à 8,5%. Comment peut-on expliquer cette baisse ? Va-t-elle durer ? Éléments de réponses avec notre journaliste Justine Corbillon.



