Chômage partiel : 8 millions de salariés concernés pour un coût de 24 milliards d'euros

24 milliards, contre 20 milliards précédemment. C’est l’enveloppe que met sur la table le gouvernement pour financer le dispositif du chômage partiel, qui concerne actuellement 8 millions de salariés. "On va mettre 24 milliards d'euros sur le chômage partiel", a en effet déclaré ce mardi 14 avril Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, au micro de BFMTV/RMC, en ajoutant que l'effort public d'aide à l'économie atteindra "plus de 100 milliards d'euros".

"Le fonds va être beaucoup plus généreux, beaucoup plus substantiel et beaucoup plus ouvert à tous entrepreneurs qui sont touchés par la crise", a résumé Bruno Le Maire. "Du coup, les sommes vont exploser. On avait prévu un milliard d'euros sur ce fonds, ce sera 7 avec l'aide des régions (...) et avec l'aide des assureurs qui vont mettre 400 millions d'euros au lieu des 200 qu'ils avaient annoncés", a encore déclaré le ministre de l'Economie, qui doit présenter ce mercredi en Conseil des ministres un nouveau projet de loi de finance rectificative avec le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin.

Enfin, au-delà du maintien des 1.500 euros pour les entreprises ayant une chute de plus de 50% de leur chiffre d'affaires, le "deuxième étage" du dispositif "va être porté de 2.000 à 5.000 euros" pour les entreprises menacées de faillite. Bruno Le Maire a d’ailleurs indiqué que ce fonds "rencontre un grand succès, 900.000 entreprises s'y sont inscrites" et que les règles de calcul pour y être éligible allaient être modifiées, trop d'entrepreneurs se plaignant jusqu'ici d'en être exclus. Enfin, les entreprises en procédure de redressement judiciaire, qui jusqu'à présent n'étaient pas éligibles au fonds le seront, tout comme les groupements d'agriculteurs, a encore annoncé le ministre.

Gérald Darmanin était d'ailleurs invité au même moment sur France Info. Il a indiqué qu'en conséquence, le déficit public se creuserait plus que prévu, à environ 9% du PIB tandis que la dette augmenterait à 115%. "Chaque jour, chaque semaine de confinement (...) fait effectivement aggraver les finances publiques", a-t-il affirmé. Il y a moins d'une semaine, les deux ministres dévoilaient déjà des prévisions historiquement mauvaises pour l'économie française cette année, conséquence de la quasi mise à l'arrêt de l'activité et d'un plan d'urgence plus que doublé pour soutenir les entreprises et les salariés.

Les deux ministres prévoyaient alors une contraction du PIB de 6%, un déficit public de 7,6% et une dette de 112%. "Nous aurons une prévision de croissance qui sera fixée à -8% pour le projet de loi de finance rectificative", a conclu Bruno Le Maire. Par ailleurs, Gérard Darmanin a appelé à considérer que ces chiffres sont "indicatifs" : il est "tout à fait possible" qu'ils soient encore revus, car "nous ne connaissons pas exactement la fin du confinement, même si on a un objectif donné par le président de la République, [et] on ne connait pas exactement la façon dont on va déconfiner".