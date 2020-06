Chômage partiel : comment pourrait fonctionner le dispositif à partir de juillet ?

"Ce dispositif permettra de garder son emploi, à l'entreprise de garder ses compétences", a expliqué sur France info ce lundi Muriel Pénicaud. Vendredi sur RTL, la ministre du Travail en avait déjà donné des grandes lignes : le dispositif sera effectif à compter du 1er juillet prochain. "Au lieu de licencier, tout le monde reste et on baisse une partie du temps de travail et l'État, à travers l'activité partielle, vient compenser une perte du pouvoir d'achat, pour que les salariés ne soient pas perdants et que l'entreprise puisse continuer à garder les compétences", avait-elle détaillé. Cette possible réduction de travail pour certains salariés ne devra en revanche se faire que contre "des contreparties, comme le maintien de l'emploi, ou le partage de la valeur". Ainsi "s'il y a une baisse de salaire pendant la crise (à l'issue de la crise, NDLR), on fait plus d'intéressement. Ce sera négocié dans l'entreprise", a précisé Muriel Pénicaud.

En résumé, les entreprises confrontées à une activité encore réduite pourront négocier un accord avec les syndicats, et envisager soit de diminuer le temps de travail, soit de "modérer les salaires". Une aide de l'Etat viendra en complément pour rattraper une partie de la perte du pouvoir d'achat. En contrepartie, l'entreprise s'engagera à maintenir totalement l'emploi. Il risque donc d'y avoir tout de même une perte partielle de revenus pour les salariés concernés par cette activité réduite, comme dans le cadre du chômage technique actuel, car l'Etat ne compense qu'une partie de la perte.