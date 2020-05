Chômage partiel : "Une entreprise qui fraude est à la merci de ses salariés"

Quelle sont les fraudes les plus répandues ? Que risquent les entreprises ? Me Elisabeth Laherre, avocate associée du cabinet Coblence spécialisée en droit social, nous décrypte.

L’Etat commence à amorcer son retrait, en douceur, en diminuant la prise en charge de la part remboursée aux entreprises mais pas celle des salariés à partir du 1er juin. Au fil des derniers mois, il a aussi renforcé les contrôles. La fraude pourrait en effet avoir été plus importante que prévu. Difficile à chiffrer, une enquête par le cabinet Technologia estime que 24% des employés en chômage partiel total auraient été amenés à poursuivre leur activité à la demande de l'employeur. Un vaste plan de contrôle a donc été soumis aux Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Plus d’un million d’entreprises, 8, 6 millions de salariés. Le dispositif de chômage partiel a été déployé très largement pendant la crise du coronavirus, pris en charge intégralement par l'Etat et élargi à quasiment toutes les catégories de salariés.

Il y a une très grande différence entre la fraude et l’erreur - Me Elisabeth Laherre

LCI : Le gouvernement a renforcé les contrôles sur les fraudes au chômage partiel. Peut-on penser que pour ce dispositif, qui restait peu connu il y a deux mois, il y a eu des erreurs, par méconnaissance ?

Me Elisabeth Laherre : Justement, le plan de contrôle présenté par le gouvernement le 14 mai dernier fait la différence entre la fraude, et l’erreur. Une instruction du 5 mai, relative au déploiement du plan de contrôle explique les mesures qui vont être mises en œuvre pour lutter contre la fraude. Et dans ce plan de contrôle, la fraude et l’erreur sont traitées de façon très différentes. On le voit bien : celui qui demande de l’argent à l’Etat, en expliquant qu’il est obligé d’arrêter l’activité de ses salariés et qui les fait travailler à côté en même temps, est clairement dans la fraude. C’est du travail illégal. C’est très différent de celui qui n’est pas habitué, qui a mal compris sa demande, qui ne savait pas comment calculer véritablement le salaire.

L’Etat a-t-il été surpris par l’ampleur de la fraude ce qui expliquerait le renforcement des contrôles ?

Je pense qu’ils ont surtout été surpris par l’ampleur du coût. Il y a eu énormément de demandes d’activité partielle qui n’avaient pas été anticipé, pas plus que l’impact financier que cela aurait. De plus, le dispositif n’a pas fonctionné comme d’habitude : les salariés ont pu être mis en chômage partiel, avant que l’entreprise n’ait obtenu l’autorisation. L'Etat a ouvert les vannes de manière très large, et s’est rendu compte qu’il fallait baisser ces coûts, car cela va être difficilement tenable.