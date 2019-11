Combien gagne un stagiaire en France en 2019 ?

Stagiaires, précaires ? Ce dimanche 10 novembre, c’est la journée internationale des stagiaires. Pour les étudiants, l’étape du stage est devenue une nécessité pour accéder au monde professionnel, faire ses armes, découvrir un environnement... Et du côté des entreprises, l’accueil d’un ou une stagiaire est devenu habituel, au point de devenir quasiment indispensable dans leur mode de fonctionnement et un incontournable des ressources humaines. De plus en plus lui sont confiées des tâches qui devraient normalement échoir à des personnels salariés.

Il a un vrai rôle, de vraies responsabilités. Mais traîne souvent l’image du jeune collaborateur sur-employé et sous payé. Qu’en est-il dans la réalité ? La Relève, spécialisé dans le recrutement d’étudiants et de jeunes diplômés, a livré les résultats de son étude annuelle sur leur rémunération. Et les résultats 2019 peuvent démonter quelques clichés.