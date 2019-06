Comment aider les chômeurs à trouver un emploi plus facilement ?

Dans le pays, 3 391 900 personnes sont sans emploi. Afin de les aider à se relancer sur le marché du travail, Pôle emploi leur propose de simuler des entretiens d'embauche avec des casques de réalité virtuelle. C'est une technique qui forme les candidats à donner les réponses attendues par les recruteurs. Et de son côté, l'association "La Cravate Solidaire" distribue des costumes et tailleurs aux candidats pour les accompagner et favoriser leur accès à l'emploi.



