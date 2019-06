Comment les réseaux sociaux ont bouleversé les pratiques des recruteurs

Il reste cependant quelques fondamentaux : l’offre d’emploi, la candidature spontanée et le réseau relationnel restent les trois pratiques les plus utilisées par les recruteurs. L’offre d’emploi connaît d’ailleurs un niveau record : 89% des recruteurs en ont diffusé une l’an dernier, contre 81% dix ans plus tôt. Cette hausse montre que la transparence du marché de l’emploi se renforce toujours plus, rognant le marché "caché", c’est-à-dire le recrutement via les relations. Ce dernier a été divisé par deux sur la même période.





La candidature spontanée reste de son côté au 2e rang des moyens les plus utilisés pour recruter. Mais elle enregistre une baisse progressive pour atteindre 58 % en 2018, "loin des niveaux de 2009 ou 2011 liés à l’afflux de candidatures dû au contexte de récession économique", note l'étude. A la 3e place, le réseau de contact du recruteur, à 55 %.





Mais ces méthodes classiques sont challengées par l’arrivée d’une autre pratique, le recours aux réseaux sociaux, comme Linkedin et Viadeo. En 10 ans, elle a été multiplié par 4, pour atteindre 53 % en 2018 contre 12 % en 2008. Dans le détail, la part des postes pourvus grâce aux réseaux sociaux est plus importante dans les entreprises de 100 à 249 salariés (16 %), dans les activités informatiques (31 %), l’ingénierie - R&D (15 %) et dans les services divers aux entreprises (14 %).