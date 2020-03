Déplacement des congés payés, RTT... que va permettre l'état d'urgence sanitaire ?

Insuffisant pour les syndicats, la CFDT dénonçant une "mesure brutale" et le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez fustigeant "une mauvaise loi", son syndicat se fendant d'un communiqué où il jugeait que "la conscience professionnelle et le sens de l'intérêt général suffisent à l'engagement du monde du travail". "Le confinement n'est pas une période de congés", s'était insurgé le député insoumis Alexis Corbière à l'Assemblée, samedi 21 mars, craignant que des exemples comme ceux de Décathlon ne se multiplient. Une levée de boucliers qui a fait partiellement reculer Muriel Pénicaud. Alors que le projet de loi a été adopté en fin d'après-midi, dimanche 22 mars, voici ce qu'il en est.

L'article 7 du projet de loi instaurant l'état d'urgence sanitaire prévoyait dans un premier temps de "modifier les conditions d'acquisition des congés payés" et "permettait à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates de prise d'une partie des congés payés, des jours de RTT et des jours de repos affectés sur le compte épargne-temps du salarié". Une mesure "raisonnable" pour le gouvernement, ne concernant que les congés qui devaient être pris au 31 mai 2020 et mettant fin au mois de préavis prévu par le Code du Travail. Inquiet du manque de précision quant à la quantité de jours concernés, le Sénat avait voté, vendredi 20 mars, un amendement pour que cette quantité de congés ne dépasse pas les six jours.

Les oppositions et les syndicats n'ont en revanche pas obtenu gain de cause concernant le dépôt de RTT ou la gestion des congés report, ces jours que l'employé n'a pas eu l'occasion de poser et qui peuvent être conserver dans un compte interne à l'entreprise et utilisés l'année suivante. Ce que Muriel Pénicaud a justifié ainsi dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 devant l'Assemblée : "L'immense majorité des RTT sont pour les personnes qui sont au forfait jour, donc principalement des cadres. Or, on va avoir besoin de repartir dans les entreprises, très vite. [...] Tout le monde fait des efforts. Alors, dire qu'on puisse se mobiliser sur les RTT, pas les congés payés, en les déplaçant, je pense que c'est un effort qu'on peut demander."