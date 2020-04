Les créations d'entreprises se sont effondrées en mars

"La chute la plus lourde concerne l'hébergement et la restauration", avec une baisse de 36,8% des immatriculations, suivi par l'industrie avec 34%, les services aux ménages (33,2%) et la construction (32,7%), précise l'Insee. La baisse "la plus modérée, même si elle est nette, est dans l'information et la communication" avec 8,4%. En raison du nombre élevé d'entreprises dans ces secteurs, ceux qui "contribuent le plus fortement à la diminution de l'ensemble des créations sont le commerce, les services aux ménages et la construction", conclut l'organisme.