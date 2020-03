Coronavirus : bientôt la mise en place d'une prime pour ceux qui continuent d’aller travailler ?

Pour aider les entreprise à faire face au ralentissement considérable de l'économie, le gouvernement a mis en place un dispositif de soutien financier à destination des entreprises. Parmi les mesures, on retrouve une aide forfaitaire qui est issue d'un fonds de solidarité créé pour aider les plus petites entreprises les plus touchées, la suspension des factures d'eau, de gaz et d'électricité ou encore le report du paiement des impôts et des charges d'un à trois mois. Dans un second temps, au cas par cas, et en fonction de l'ampleur des difficultés de l'entreprise, les reports pourront finalement donner lieu à une annulation.