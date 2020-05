"On s'estime extrêmement chanceux" : ces entreprises qui se sont développées pendant la crise

Aucune entreprise française n'en produit alors. Le groupe décide de prendre un modèle chinois et se lance dans le prototypage. "On part d'un bâtonnet standard de coton-tige qui mesure à peu près 70 mm de long et cotonné sur les deux embouts pour obtenir un bâtonnet qui en fait 150 mm et cotonné uniquement sur un embout", explique Sébastien Mauny. Une tâche qui, contrairement aux apparences, n'est pas si aisée à réaliser selon le responsable développement du groupe Lemoine : "Ça a vraiment été compliqué à faire et il a fallu être très réactif et très rapide".

Quinze jours après la sortie des premiers prototypes, le premier écouvillon "Made in France" est homologué par les autorités sanitaires. Aujourd'hui l'usine en produit 300.000 unités par jour, assez pour couvrir tous les besoins du pays. Et pour tenir le rythme ce sont une dizaine d'embauches qui vont être prévues. "Non seulement des opérateurs mais également pour renforcer nos services qualité et maintenance", précise Jeanne Lemoine, la directrice du groupe qui parle d'une "envie de reconquérir notre indépendance économique et industrielle".