"Il faut arrêter de venir se promener en famille dans les magasins" : le coup de gueule de la grande distribution

C’est ce coup de colère d’une caissière d’un Carrefour à Nantes, relayé par le journal Ouest-France , qui a fait sortir Jacques Creyssel de ses gonds. Le comportement décrit par cette salariée est "écoeurant" et "irresponsable", a-t-il estimé. "Il faut arrêter de venir se promener en famille dans les magasins". L’homme est directeur général de la FCD, la Fédération du commerce et de la distribution, qui rassemble les enseignes de la grande distribution. Il a lancé un appel au "civisme et à la responsabilité de tous les Français lorsqu'ils vont faire leurs courses".

"Je ne suis pas la seule en colère, nous le sommes tous. Les clients sont filtrés un par un à l’entrée du magasin et après, certains se retrouvent dans les allées. Des couples bras dessus, bras dessous, des familles, des copains. L’après-midi, il y a des jeunes qui se donnent rendez-vous et ils se promènent au rayon télé. D’autres reviennent plusieurs fois par jour. Ils ne se rendent pas compte du danger de cette épidémie de coronavirus, de tous les gens qui meurent, des médecins qui y laissent leur vie."

Et il est vrai que, les sorties pour effectuer des achats de première nécessité étant autorisées, certains ont pu en user et en abuser. C’est pourquoi Jacques Creyssel a reprécisé, mercredi sur RTL, la règle : faire ses courses seul, acheter le strict nécessaire et si possible des produits agricoles français. "Il faut faire ses courses tout seul si on le peut, avec un enfant si jamais naturellement on n'a pas la possibilité de le (faire) garder", a-t-il précisé. Les courses ne doivent "pas être l'occasion d'une balade", a-t-il complété, "il ne s'agit pas d'y rester deux heures".

De même, les Français doivent respecter les règles, "la règle d'un mètre notamment, il en va de la santé de tous". "Cela ne sert à rien de faire du bruit le soir à vingt heures si en même temps on ne respecte pas les règles pendant la journée", a-t-il ajouté, faisant allusion au fait que des Français se rassemblent tous les soirs à leurs fenêtres pour applaudir les soignants. Enfin, "il faut acheter ce qu'il faut, pas besoin de priver les autres en achetant beaucoup trop de choses", a estimé le directeur général de la FCD.