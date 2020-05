Coronavirus : EasyJet va réduire ses effectifs de 30%

Comme Air-France, la Lufthansa, British Airways, Ryanair ou Virgin Atlantic, EasyJet va opérer des coupes dans son personnel pour faire face au choc de la pandémie du coronavirus. La compagnie anglaise a annoncé ce jeudi matin un plan social massif qui va aboutir à la surpression de près d'un tiers de ses effectifs, soit 4.500 postes.

La compagnie low cost, dont la quasi totalité des avions sont à l'arrêt actuellement, souhaite préserver ses finances et s'adapter à un trafic aérien qui risque d'être plus faible sur une longue période. Elle a d'ores et déjà annoncé une reprise de certains vols à partir du 15 juin, mais celle-ci s'annonce progressive et portera essentiellement sur des trajets "intérieurs au Royaume-Uni et en France".