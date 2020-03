De plus en plus difficile de trouver des cigarettes : pourquoi les bar-tabac menacent de baisser le rideau

C'est un bref échange entre un caissier de supérette et Hervé, habitant du 17e arrondissement de Paris, qui résume sans doute beaucoup d'autres. Car en ce premier jour de confinement, Hervé était déboussolé. Il allait en toute confiance vers son tabac du coin, rue des Moines, ouvert quasiment tout le temps. Il s'est heurté au rideau tiré. Un peu dépourvu, il est remonté vers le bar-tabac de la rue Legendre. Lui aussi fermé. Et c’est comme ça qu’il s’est retrouvé à échanger des conseils avec le caissier du Franprix, rue des Batignolles. Et s’est décidé à pousser jusqu’à la place de Clichy. Il a trouvé un bureau ouvert, et une longue file s’étirant, assez tranquillement, sur le trottoir.

"Vous sauriez où trouver un tabac ouvert ? J'ai fait tout le quartier, tout est fermé." - "Ah non, mais si vous trouvez, ça m’intéresse, moi aussi je cherche des cigarettes !" - "Je vais aller voir place de Clichy." - "S’il est ouvert, vous me dites ?"

Les bureaux de tabac ont normalement l’autorisation de rester ouverts pendant le confinement. Pourtant, dès les premiers jours, un fumeur parisien dans le besoin pouvait s’étonner : beaucoup de bureaux de tabac de quartier ont fermé. Les raisons sont multiples, relevant à fois du sanitaire et de questions de trésorerie. Mais pas de problèmes d'approvisionnement, assure à LCI Bernard Gasq, président de la fédération des buralistes Ile-de-France, Oise et Seine-Maritime : "Côté livraison et approvisionnement, tout marche très bien". Logista-Paris Est, le centre seine-et-marnais qui approvisionne la région en cigarettes, fait en effet des points quasi quotidiens. Et même si en début de semaine, seul 40% du personnel est actif, toutes les préparations et livraisons sont assurées.

A Clichy, même souci. Mickael, habitant du quartier, a fait les premières fois plusieurs spots avant de trouver un bureau ouvert. En constatant que tous les tabacs de quartier étaient fermés, il s’est rabattu sur celui du boulevard du Général-Leclerc normalement ouvert jusqu’à minuit. Là, l’ambiance a changé : il est pas loin de 18 h et le rideau de fer est à moitié tiré, un vigile filtre les entrées. Dans la file, les gens s’écartent, les questions montent. "J’ai cru comprendre qu’ils fermaient parce qu’ils n’avaient plus de stocks, parce que les livreurs ne voulaient plus assurer les livraisons", explique Mickaël après avoir discuté avec le vigile. Du coup, il a a pris une cartouche. Mais l’ambiance particulière, le fait de fermer plus tôt, la crainte d'une pénurie a, pendant quelques instants dans la queue, créé des tensions.

C’est plutôt dans les bureaux de tabac que le bât blesse. "En Ile-de-France, 40 à 45% du réseau est asiatique", précise Bernard Gasq. "Et avant même les demandes de fermeture, beaucoup de tabacs tenus par la communauté asiatique avaient fermé. Certains ont peur du coronavirus, parce qu’ils sont en contact par We Chat avec leur famille en Chine, qui leur parlait d’un véritable 'massacre'." Mais le buraliste évoque aussi la vague de racisme antiasiatique dont ils ont pu faire les frais. "Certains ont reçu des menaces, se sont fait insulter. Et d’autres ne travaillaient plus du tout parce qu’ils étaient Chinois, et qu’ils n’avaient plus de clients. Les gens ne venaient plus chez eux." Beaucoup ont donc fermé.

Quand le confinement est arrivé, c’est la santé et la sécurité qui a joué. "La raison sanitaire a énormément joué. Beaucoup de buralistes ont estimé qu'il n'avaient pas le matériel nécessaire pour travailler en sécurité", confie Bernard Gasq, qui prend comme exemple son propre cas, dans la banlieue Est. "J’ai des employés. Ils m’ont demandé le droit de retrait. C’est normal, et je ne peux pas aller contre, car je leur dois la sécurité sanitaire." Lui est diabétique, et donc un cas à risque. "J’ai été obligé de fermer mon établissement. C’est pour cela que, dans mon quartier, énormément de points de vente sont fermés." D’autres tabacs, enfin, ont fermé par manque de clients : "Dans beaucoup de quartiers parisiens, ou de quartiers d’affaires, qui ne regroupent que des bureaux, les buralistes ne travaillent plus, car ils n’ont plus de clients : les gens sont en télétravail et très peu vivent sur place."