Darroze, Sarran, Etchebest... Comment les "tops chefs" sont devenus les porte-drapeaux des restaurateurs sinistrés

Hélène Darroze. Michel Sarran. Philippe Etchebest. Quasiment tout le jury de "Top chef" réuni ! Mais ce vendredi, ils n'étaient pas dans votre télé, mais à l’Elysée. Les très médiatiques étoilés - ainsi qu'Alain Ducasse et Guy Savoy - faisaient en effet partie des invités à la réunion de ce vendredi matin avec le président de le République pour réfléchir au sauvetage du secteur sinistré de la restauration et de l’hôtellerie.

Ce qui est sûr, c’est que la prise de parole de ces grands chefs est relayée plus facilement dans les médias que celle du brasseur du coin. Elle a plus d’ampleur. Mais ces "people" sont surtout de vrais professionnels, reconnus dans le milieu, et des entrepreneurs. Et donc confrontés, comme tous les autres restaurateurs, aux difficultés économiques provoquées par le confinement. Ils constituent, aussi, un véritable poids économique, un facteur d’attractivité et de rayonnement de la France à l’étranger. L’Hexagone compte ainsi 628 établissements étoilés, dont 29 trois étoiles et 86 deux étoiles.

Dans la foulée, l'explosif - et apprécié - Philippe Etchebest a pris la parole, le 17 avril, sur le plateau de C à vous. Là encore, le chef étoilé parlait pour tout le milieu, évoquant "une situation catastrophique" : "Nous représentons un million d'emplois dans l'hôtellerie et la restauration, ce qui est énorme ! Au mois de mars, 30% des restaurateurs n'ont pas pu payer leurs salariés", assurait-il. "Et au mois d'avril, il n'y en aura plus ! On estime a à peu près 70% des restaurateurs qui ne pourront pas payer leurs salariés". Lui-même racontait être touché de plein fouet : patron de 60 salariés, il a un restaurant fermé, a dû mettre tout son personnel au chômage partiel, et confiait son inquiétude de devoir en licencier "la moitié". Un "cauchemar !"

Réinvité le 21 avril dernier dans la même émission, Philippe Etchebest a continué à confier sa grande inquiétude, pour tout le milieu de la restauration : "40% des restaurants ne pourront pas rouvrir" par manque de moyens, a-t-il notamment avancé. "Les restaurateurs étaient au bord du précipice. Là, ils sont au fond. C'est un cauchemar national et universel. Tout le monde est concerné, de la crêperie aux trois étoiles. On est tous fermés donc on est tous dans la merde !"