Coronavirus : l'indemnité gouvernementale pour les travailleurs à domicile prolongée

Le déconfinement poursuit son cours alors que la pandémie coronavirus continue de reculer en France. Malgré tout, le gouvernement a réaffirmé la nécessité de continuer à privilégier le télétravail. Cela explique qu'il ait choisi de maintenir pour l'instant l'aide spéciale pour les emplois à domicile durant le mois de juin. Il a officialisé la décision par voie de communiqué de presse.

Ainsi, compte tenu de "l'impact de de l’épidémie de coronavirus, le dispositif d’indemnité exceptionnelle à destination des salariés à domicile est reconduit pour le mois de juin afin de protéger ces derniers contre le risque de perte d’activité et d’aider les particuliers employeurs se trouvant en difficulté à rémunérer leurs salariés." Le maintien de l'aide permet d'assister "les employeurs qui ne pourront pas assumer le coût des heures prévues et non travaillées par leur salarié". Par voie de conséquence, cette indemnité vise donc aussi tout à la fois une protection sanitaire des salariés à domicile et une préservation de leur emploi.