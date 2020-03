Coronavirus : la réforme de l'indemnisation du chômage reportée au 1er septembre

Ces décisions font suite à une réunion entre la ministre du Travail et les partenaires sociaux qui s'est tenue vendredi à l'Elysée. Une réunion au cours de laquelle les syndicats avaient réclamé l'abandon du texte. "C'est une bonne réforme (mais) elle a été conçue et lancée dans un contexte qui n'était pas le contexte de crise d'aujourd'hui", avait reconnu vendredi Muriel Pénicaud.

Cette réforme doit durcir le calcul de l'allocation pour les "permittents", ces travailleurs qui alternent contrats courts et périodes de chômage. Ces derniers sont nombreux dans les secteurs les plus touchés par la crise, comme le tourisme, la restauration ou l'événementiel. Si l'indemnisation est reportée ce lundi, le premier volet de la réforme, lui, est en vigueur depuis novembre. Il durcit notamment l'ouverture des droits (avoir travaillé six mois sur les 24 derniers contre quatre sur 28 auparavant) et de leur rechargement (passé d'un mois à six mois de travail).

Dimanche, Muriel Pénicaud avait déjà indiqué sur LCI que deux millions de salariés seraient placés en chômage partiel à partir de ce lundi.