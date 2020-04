Le chômage partiel pourra désormais être individualisé

Depuis le début de la crise, le gouvernement a en effet ouvert comme jamais les droits au chômage partiel et ses conditions d’application. Un nouveau cap a été franchi ce mercredi : plus de 10 millions de salariés, soit un salarié du privé sur deux, sont désormais en activité réduite.

Pour rappel, le chômage partiel permet, pour les entreprises qui font face à une réduction de la durée de temps de travail ou à la fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement, de ne pas licencier. L’employeur continue en effet de prendre en charge 84% de de la rémunération du salarié, mais est remboursé par l’Etat.

Jusqu’à maintenant, les demandes d’activité partielle pour les entreprises se faisaient de manière collective, sur un volume d’heures à répartir au sein de l’entreprise et par salarié : l’employeur ne pouvait pas cibler un poste ou donc un salarié, mais des secteurs ou des activités, des équipes et non des invididus. Ainsi, selon l'entourage de la ministre citée par l'AFP, si l'activité était réduite de moitié, cela était "réparti équitablement" entre salariés, pour ceux qui font la même chose et font partie de la même équipe ou du même établissement.