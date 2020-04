L'enseigne André, première entreprise française victime du coronavirus

100 points de vente fermés, 700 salariés sans emploi. L'enseigne de chaussures, plus que centenaire, est la première entreprise française victime du coronavirus : elle a été placée en redressement judiciaire après avoir dû fermer tous ses magasins et perdu près de 4 millions d'euros en quinze jours. André a déposé son bilan le 23 mars et la décision de placement en redressement judiciaire a été validée mardi par le tribunal de commerce de Grenoble.

Depuis la décision gouvernementale de fermer les commerces non essentiels, "nous perdons 250.000 euros par jour de chiffre d'affaires" a expliqué mercredi le PDG du groupe, Boris Saragaglia. "Depuis le rachat de l'enseigne par Spartoo, on a subi les gilets jaunes", avec un trafic en baisse de 20 à 25%, "puis, en pleine période de soldes en janvier, les grèves liées à la réforme des retraites (...) et maintenant la pandémie du Covid-19", a-t-il souligné.