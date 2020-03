Coronavirus : les réponses aux questions que vous vous posez en tant que salarié

> Devez-vous prévenir votre employeur si vous revenez d’une zone à risque ? Et si c’est un proche ?

Vous revenez d’Italie ? Oui, il est recommandé d’informer son employeur avant de reprendre le travail lorsque l’on revient d’une zone à risque. Ces zones qui peuvent évoluer sont mises à jour sur le site du gouvernement. En revanche, si c’est l’un de vos proches qui revient d’une zone à risque, qu’il a suivi les recommandations sanitaires, il n’est pas nécessaire de mettre au courant votre employeur.

De manière générale, et même si la situation peut évoluer, le ministère des Affaires étrangères déconseille les voyages en Chine. Il est également conseillé de reporter tous les déplacements non essentiels dans les régions de Lombardie et de Vénétie en Italie, en Corée du Sud, en Iran et à Singapour.

> Que devez-vous faire pendant les 14 jours suivant votre retour d’une zone à risque?

Le ministère du Travail a mis en ligne des recommandations très précises : d’abord, prévenir votre employeur. Puis surveiller votre température 2 fois par jour, surveiller l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (fièvre, toux, difficultés respiratoires) ; respecter les mesures habituelles d’hygiène, notamment se laver fréquemment les mains avec du savon ou les désinfecter avec une solution hydro-alcoolique. Et, de manière générale, éviter les contacts proches (réunions, etc.), éviter tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, personnes âgées, etc., éviter toute sortie non indispensable (cinéma, restaurants, etc.). En cas de signes d’infection respiratoire dans les 14 jours suivant votre retour, contactez le 15.